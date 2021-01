I carabinieri di Cagliari-Sant’Avendrace hanno eseguito ieri un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cagliari, a carico di un 23enne cagliaritano. Il provvedimento dispone la sospensione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, e scaturisce dall’inosservanza del programma terapeutico predisposto dal “Servizio Dipendenze” della Asl, per reiterate violazioni alle prescrizioni. Il giovane è stato portato nel carcere di Uta per l’espiazione di una pena residua di anni 2, 2 mesi e 23giorni.

Anche ad Assemini, i carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione della Procura di Torino nei confronti di un 70enne di Assemini. L’anziano deve espiare la pena di 3 mesi di reclusione, per violazione degli obblighi di assistenza familiare continuata perché non pagava gli alimenti alla moglie. Dopo le formalità di rito è stato portato a casa sua dove espierà la pena in regime di detenzione domiciliare.