Più di 18.000 morti per il Covid-19 sono stati registrati in 24 ore in tutto il mondo: un nuovo record, secondo il conteggio fatto oggi dall’Afp in base ai rapporti comunicati dalle autorità sanitarie. In particolare si contano 18.109 decessi.

Dal 20 al 26 gennaio il mondo ha registrato 101.366 morti, ovvero 14.000 in media ogni giorno: è stata la settimana con più vittime dall’inizio dell’epidemia. A fine novembre la media era di 10.000 morti al giorno.