Aveva messo in piedi un vero e proprio laboratorio di distillati e liquori senza alcun tipo di autorizzazione. Ma gli uomini dell’agenzia delle dogane di stanza a Sassari, impegnati nella lotta all’evasione delle accise sui prodotti alcolici, l’hanno scoperto e denunciato.

All’interno del laboratorio illegale sono stati sequestrati un distillatore non denunciato, alcuni distillati di vinacce e bevande alcoliche, che sono state inviate al laboratorio chimico di Cagliari per stabilire le caratteristiche organolettiche e l’eventuale presenza di metanolo, altamente nocivo per la salute umana.