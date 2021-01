“La Regione Sardegna ha risposto con una pronta azione capillare sul territorio all’appello del Governo nazionale per connettere, in tempi brevi, i comuni con maggiori difficoltà e completare la digitalizzazione in tutta l’Isola”. Lo ha detto l’assessora regionale degli Affari generali, Valeria Satta, durante l’incontro di questa mattina a Villasimius con gli amministratori comunali, ai quali ha presentato la Carta dei servizi del Polo strategico regionale e il programma di sviluppo e di potenziamento delle infrastrutture della Sardegna.

“Questi appuntamenti sono importanti momenti di ascolto per raccogliere le reali esigenze delle amministrazioni locali, per individuare insieme le azioni e i progetti da sviluppare nei prossimi mesi e per la costruzione partecipata del Piano triennale dell’Innovazione, che stiamo definendo e presto verrà presentato in Giunta regionale” ha aggiunto l’assessora Satta. Finora, le manifestazioni di interesse per aderire al Polo strategico regionale sono tredici, tra comuni, enti e agenzie, mentre i Comuni collegati in banda ultra larga sono 178. I prossimi appuntamenti con gli amministratori locali sono previsti a febbraio nel Nuorese, nel Sassarese e in Gallura.