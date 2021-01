Giornata di controlli in materia di rifiuti presso il Centro storico di Alghero. Lavoro congiunto tra Ditta, controllori comunali e Polizia Locale.

“Si è proceduto – si legge nel comunicato – ad ispezionare il contenuto dei mastelli che oggi avrebbero dovuto contenere il secco e l’umido. All’interno degli stessi, in diversi casi, son state rinvenute frazioni differenziabili quali carta plastica o vetro e addirittura inerti quali ad esempio delle tegole in terracotta”.

I responsabili son stati tutti sanzionati. Intanto in questi giorni è stata certificata la percentuale di raccolta differenziata di ciascun Comune nell’anno 2019, nonché la modulazione del tributo ai fini dell’applicazione dell’ecotassa.

Il dato certificato di raccolta differenziata del Comune di Alghero nel 2019 è pari a 67,44% (+7 punti percentuali rispetto al 2018).

“Grazie a questo risultato sarà possibile (a partire dal 2021) ottenere una riduzione del tributo di smaltimento in discarica (ecotassa) corrispondente al -30%”, viene comunicato nella nota.

“È un risultato molto importante e soprattutto un fattore di stimolo per tutti, cittadini, Amministrazione e soggetto gestore del servizio, per continuare nella direzione intrapresa dal Comune verso il raggiungimento dei risultati sempre migliori in continuità con quanto di buono fatto anche nel passato”, commenta l’Assessore Andrea Montis.