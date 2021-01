Deiola di nuovo al Cagliari per rinforzare il centrocampo. Trovato l’accordo con lo Spezia per la risoluzione del prestito. Deiola, 25 anni di San Gavino (paese a 50 km da Cagliari), ha sinora collezionato 143 presenze tra i professionisti, di cui 61 nella massima serie, e 9 reti. Dopo aver giocato in questa prima parte di stagione 15 gare, tra campionato e Coppa Italia, rientra ora al Cagliari.

Già conclusa, intanto, l’avventura di Ounas in rossoblù: l’esterno dovrebbe tornare subito al Napoli in vista di un ulteriore trasferimento al Crotone. Ufficiale anche la cessione di Pajac a titolo definitivo al Brescia. Intanto visite mediche per Faragó a Bologna nell’affare che ha portato in Sardegna il difensore Calabresi.

Cagliari ancora alla ricerca di un regista: l’obiettivo numero uno resta il viola Pulgar.