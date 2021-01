Ieri notte i carabinieri di Quartucciu insieme ai colleghi del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 54enne residente nell’hinterland, divorziato, disoccupato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno nel Comune di Quartu.

I carabinieri sono intervenuti su richiesta del 118, e hanno accertato che l’uomo, al culmine di una lite per futili motivi, aveva ripetutamente aggredito la propria ex moglie 40enne, che è andata nell’abitazione dell’ex marito per riordinarne i locali. La vittima, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari, è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni per le varie lesioni subite.

La donna, che è stata informata dai militari dell’esistenza dei centri antiviolenza, ha preferito rientrare a casa, ma comunque è stata inserita tra gli obiettivi sensibili da vigilare.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, dopo essere stato trasportato presso il pronto soccorso del Policlinico Universitario di Monserrato, per avere accusato un leggero malore durante la redazione degli atti, una volta dimesso è stato portato a casa sua, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.