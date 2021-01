Incidente stradale questa sera in via Is Mirrionis dove un giovane 16enne cagliaritano, è stato investito sulle strisce pedonali, da uno scooterone che non si è fermato a prestare soccorso ma si è dato alla fuga.

Il pedone è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge che ha immediatamente iniziato le attività di ricerca del pirata della strada.