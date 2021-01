Hanno pagato 1700 euro per la moto “fiammante” che non è mai arrivata, denunciato un 55enne di Catania I Carabinieri di Villacidro (Su) hanno concluso un’indagine nata dopo la querela presentata il 5 settembre scorso da una 48enne e da un 51enne villacidresi, ed hanno denunciato per truffa aggravata un 55enne di Catania, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, individuato quale autore del raggiro operato online, tramite il sito www.kijiji.it.

I due infatti, attratti da “un’occasione irripetibile” hanno inviato al 55enne 1700 euro per l’acquisto di una “fiammante moto d’acqua GTX 130”, senza averla mai consegnata ai querelanti. La foto pubblicata sul sito mostra una sfolgorante moto d’acqua offerta a un prezzo straordinariamente basso: un’occasione da non perdere per i due coniugi villacidresi. Naturalmente il venditore di quel gioiello della meccanica non lo possedeva nemmeno, dal momento che per ricevere il bonifico è stato sufficiente sfruttare i sogni dei clienti che hanno abboccato ad un inganno neppure troppo raffinato.

I Carabinieri, che stanno ricevendo sempre più denunce per queste truffe, raccomandano di non inciampare in tali banali trabocchetti.