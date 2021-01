Un uomo di 51 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla circonvallazione di Olbia, città in cui risiede il ferito. Trasportato in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II, le sue condizioni sono gravi.

Le forze dell’ordine sono all’opera per risalire alla dinamica dell’incidente e per stabilire eventuali responsabilità.