I Carabinieri della Compagnia di Jerzu (Nu), nell’ambito dei servizi di controllo del territorio per il rispetto delle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid, hanno contestato illeciti amministrativi nei confronti di quattro persone.

Tre persone sono state controllate a Cardedu e a Jerzu fuori dalla propria abitazione, in orario non consentito, e senza una valida motivazione comprovante esigenze di salute, lavoro o necessità. Nel centro abitato di Jerzu (NU), invece, un soggetto è stato sanzionato poiché sprovvisto di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie. Per tutti multa da 400 euro.