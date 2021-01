“Troppi contagi tra personale e pazienti, pronti a presentare un esposto alla Procura della Repubblica”. La denuncia arriva dall’Unione sindacale di base che esprime “forte preoccupazione per il cluster epidemiologico nella medicina d’urgenza del P.O. S.Michele (Azienda Brotzu, ndr)”. “Purtroppo nonostante le incalzanti richieste di chiarimenti e la richiesta di un incontro urgente, a nulla sono valsi i nostri accorati appelli – spiega il sindacato – oltre a richiedere al Commissario Straordinario un indagine interna, ha formulato richieste specifiche al fine di venire a conoscenza di quali sono i protocolli operativi all’emergenza Covid 19 utilizzati nel reparto; Come sono identificati all’interno del reparto i percorsi sporco/pulito; Quali DPI sono a disposizione; Quali sono i locali identificati come rossi e grigi; Quanti dipendenti e pazienti si sono contagiati attualmente con questo focolaio”.

“Restiamo disarmati dal roboante silenzio da parte dell’amministrazione: i numeri dei contagi che, ci viene riportato, dimostrano forti falle a livello organizzativo e gestionale all’emergenza – attacca l’Usb – A questo si aggiungono dinamiche a cui sono esposti gli operatori per i turni di lavoro sempre più frenetici, con un sovraccarico emotivo non di poco conto”.