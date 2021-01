Un motociclista di Bolotana è rimasto ferito gravemente intonro alle 16 dopo l’impatto con un’auto in via Stazione a Bolotana. L’uomo, un 45enne del posto, è stato trasportato dal 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro dove è stato ricoverato in codice rosso. L’incidente è avvenuto mentre l’auto guidata da un anziano usciva dal garage.

Il motociclista sopraggiunto in quegli istanti non è riuscito a evitare l’impatto che lo ha portato a fare un volo di alcuni metri e ad atterrare sull’asfalto. Sul posto per i rilievi i carabinieri della stazione di Bolotana.