Proseguono le consultazioni per Roberto Fico. Nella giornata di oggi, il Presidente della Camera incontrerà tra gli altri il gruppo degli europeisti, mentre M5s, Pd e Leu blindano ancora Conte.

Per Zingaretti serve un patto “di fine legislatura”. Renzi, però, chiede un programma scritto, ricordando che per Iv “le idee vengono prima dei nomi”. Fornaro sottolinea la necessità di “lealtà” in una coalizione. Il mandato esplorativo di Fico è solo “altro tempo perso”, taglia corto Salvini.

La mossa del capogruppo di Italia Viva complica la trattativa per il futuro governo. Ma l’impressione alla fine della prima giornata di consultazioni del presidente Fico è che Renzi abbia sminato la bomba mes e mostrato un certo ottimismo sul fatto che “nell’interesse degli italiani un punto di caduta” possa essere trovato. Un punto importante a favore del lavoro di Fico è che si sia iniziato a lavorare concretamente sul programma.

Insomma, sembra partire nelle difficoltà previste il compito del Presidente della Camera Roberto Fico di “esplorare” la possibilità di avere un nuovo governo solido, frutto di una intesa all’interno della ex maggioranza giallorossa.