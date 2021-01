Il consigliere regionale Valerio De Giorgi, ispettore della Finanza eletto nelle file di Fortza Paris e ora confluito nel gruppo misto, è indagato dalla Procura di Cagliari con l’accusa di voto di scambio. A notificargli venerdì una richiesta di acquisizione di documenti sono stati i finanzieri del Nucleo di Cagliari che stanno lavorando su delega del pubblico ministero Giangiacomo Pilia: l’ipotesi dell’accusa è che il consigliere regionale abbia promesso posti di lavoro in cambio di preferenze alle ultime regionali.

Un esposto arrivato in Procura ha portato alla convocazione di alcune persone, sentite dai militari perché informate sui fatti. Secondo quanto riferisce un quotidiano sardo, alcuni di loro avrebbero confermato di aver ricevuto la promessa dall’allora candidato: a quel punto il loro interrogatorio è stato interrotto e sono stati inviati a nominare un difensore. Poco o nulla filtra in merito all’indagine della Finanza salvo che i militari sarebbero già acquisito i documenti in Consiglio regionale.

Il consigliere regionale De Giorgi, assistito dall’avvocato Massimiliano Ravenna, ha contestato la fondatezza delle accuse e ribadito la sua più completa fiducia nella magistratura.