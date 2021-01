Slitta a giovedì 4 febbraio, alle 10, la presentazione online delle domande sul portale www.sardegnalavoro.it. per l’indennità una tantum prevista nelle legge salva imprese e a favore degli operatori della filiera turistica e del commercio.

L’assessora regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, ha chiesto agli operatori qualche giorno in più di pazienza, dopo il flop della settimana scorsa con il sistema andato subito in tilt, la sospensione della gara e la nuova data fissata per domani 1 febbraio.

Le risorse complessive sono pari a 7,3 milioni euro, a valere su fondi regionali e l’indennità compensativa del mancato reddito è di settemila euro per ciascun beneficiario. Complessivamente il numero degli aventi diritto stimati è di circa un migliaio. In pratica, come già accaduto per altri bandi, se le risorse non basteranno ci sarà la possibilità di ampliare la dotazione finanziaria e soddisfare le richieste. Sulle modalità del bando l’assessora, che si è detta “dispiaciuta e un po’ arrabbiata dopo tanto lavoro per quanto accaduto giovedì 28”, ha spiegato che la gara “non subirà alcuna modifica a seguito dell’errore tecnico: il bando non è stato integrato per favorire alcuno”.

