Da ottobre a oggi sono stati quasi 50.000 (49.274 per la precisione) i morti di Covid-19 in Italia, sul totale di oltre 85.000 (85.389) registrati a partire dal gennaio scorso. È il rapporto pubblicato sul sito EpiCentro dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) basato sui dati, aggiornati al 27 gennaio, riportati dalla Sorveglianza Integrata Covid-19 coordinata dallo stesso istituto.

I circa 50.000 decessi sono avvenuti tutti durante la seconda ondata iniziata nell’ottobre 2020 e ancora in corso. Nella prima ondata (marzo-maggio 2020) i decessi per Covid-19 sono stati 34.278 e 1.837 nella fase di bassa incidenza (giugno-settembre 2020). Il rapporto indica inoltre che l’età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 è 81 anni. Mentre sono 941 (pari all’1% dei decessi registrati dal marzo 2020) i pazienti deceduti di età inferiore a 50 anni. La maggior parte dei decessi è avvenuta in Lombardia, con 26.674; di questi, la maggior parte (16.362) risale alla prima ondata.