“Le nuove telecamere cominciano a regalarci soddisfazioni”. Lo scrive la sindaca di Assemini, Sabrina Licheri in merito all’installazione delle nuove videocamere posizionate per pizzicare chi butta via, illegalmente, rifiuti per strada.

Le foto mostrate dalla sindaca sono state scattate in zona Macchiareddu. “Vergognatevi: proprio una gran bella figura, se non altro siete venuti bene in foto”. E ringrazia “i vigili che con passione e determinazione si stanno occupando della vigilanza ambientale” insieme ai “volontari della Compagnia Barracellare, insieme per combattere l’abbandono illecito dei rifiuti. Avanti così”.

