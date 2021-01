La Sardegna ha raggiunto il 76,8% della somministrazione delle dosi Pfizer che, in numeri assoluti, si tratta di 40.879 inoculazioni su 53.220 vaccini arrivati. Per quanto riguarda il carico di Moderna,saranno 1.800 le dosi per questo primo invio che sarà definito lunedì nella videocall tra Governo e Regioni. E’ quanto emerge dall’aggiornamento in tempo reale sul sito del Governo.

Attualmente, per effetto del taglio delle consegne di vaccini da parte dell’azienda produttrice, l’Isola sta concludendo la somministrazione al personale sanitario, poi si passerà agli ospiti e al personale delle Rsa e case di riposo.