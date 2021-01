I ritardi sulla consegna dei vaccini è comune in tutta Italia e per questa ragione la seconda fase del piano vaccinale italiano, cioè quella che vede la somministrazione delle dosi a chi ha più di 80 anni, ha già subito le conseguenze con alcuni slittamenti dei tempi.

La prima regione a partire sarà il Lazio, dopo un posticipo di sette giorni, cui seguiranno Veneto e Liguria. La Lombardia partirà a fine mese, mentre il Trentino ha già iniziato da giorni. Di seguito il calendario delle regioni.

VALLE D’AOSTA – La Regione conta di iniziare la somministrazione dall’8 febbraio;

PIEMONTE – Il ‘Vaccine day’ per gli over 80, inizialmente fissato per il 30 gennaio, è slittato una volta al 6 febbraio e, ad oggi, a data da destinarsi;

LOMBARDIA – Si parte il 25-26 marzo;

TRENTINO ALTO ADIGE – Seconda fase già cominciata da giorni. Si è già arrivati alla somministrazione dei richiami;

VENETO – Il 15 febbraio si partirà con gli over 80 e, dal 22, con gli over 75;

FRIULI VENEZIA GIULIA – Il via alla seconda fase è fissato per la seconda metà di febbraio;

LIGURIA – Come auspicato dal governatore, Giovanni Toti, si partirà a metà febbraio

EMILIA-ROMAGNA – Non c’è ancora una data ufficiale, ma probabilmente si partirà da marzo. Il nuovo piano vaccinale sarà presentato venerdì.

TOSCANA – Non c’è ancora una data ufficiale. MARCHE – Non c’è ancora una data ufficiale UMBRIA – Al via dopo l’8 febbraio.

LAZIO – Da domani, 1 febbraio, saranno aperte le prenotazioni. Le somministrazioni cominceranno l’8 febbraio

ABRUZZO – Aperte le prenotazioni, ma non c’è ancora una data ufficiale per l’inizio della somministrazione.

MOLISE – Non c’è ancora una data ufficiale

CAMPANIA – Sono attive le prenotazioni. Si parte tra il 10 e il 15 febbraio.

BASILICATA – Si era pensato all’1 febbraio, ma la data è stata ‘congelata’ a causa dei ritardi delle consegne.

PUGLIA – Si parte la prossima settimana.

CALABRIA – Non c’è ancora una data.

SICILIA – L’inizio della fase due è slittata a fine febbraio.

SARDEGNA – L’avvio era previsto per metà febbraio, ma è slittato di quatto settimane, quindi, presumibilmente, a metà marzo.