“Stai serena, se non ti piace e non te ne frega nulla, non leggere, si vede che tu non hai altro da fare, mettiti a lavorare ad uncinetto, magari ti rilassa, della zona arancione ringraziamo il governo”. Così il consigliere regionale Emanuele Cera, in quota Forza Italia, che ha risposto su Facebook a una donna che commentava il suo post contro Fico e l’Esecutivo in generale.

Ironizzando sul pugno alzato di Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, Cera sul suo post ha scritto: “Gli Italiani si son fatti prendere per mano …ops, per pugno volevo scrivere”. In conseguenza alla sua frase, una donna ha chiesto a Cera se non avesse di meglio da fare, “Perché non pensi al ricorso della zona arancione, invece di cercare di attaccare altri di cui non ce ne frega nulla?”. Una semplice domanda che però si è trasformata in un vero e proprio attacco sessista da parte del consigliere di Forza Italia.

La vicenda è stata riportata dalla consigliera comunale di Oristano Patrizia Cadau (M5s), che commenta: “L’eleganza del consigliere regionale sardo. È un’uscita sessista e infelice. È l’equivalente del ‘vai a girare il sugo'”, scrive in un post.