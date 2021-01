Squadre di pronto intervento del Comando dei vigili del fuoco sono intervenute ieri sera per l’incendio di un casolare adibito a ricovero attrezzi in un’area rurale in territorio del comune di Selargius.

I vigili del fuoco si sono addentrati nella struttura hanno spento il vasto rogo che ha distrutto arredi e vari utensili custoditi all’interno e provveduto alla messa in sicurezza della struttura e dell’area circostante, all’interno del fabbricato sono state localizzate e messe in sicurezza alcune bombole di Gpl.

Sul posto è intervenuto anche personale del 118 con un’ambulanza, per alcuni accertamenti di salute da parte del proprietario della struttura che, al momento, si trovava in stato di shock.