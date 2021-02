Arresto di un 44enne a Decimomannu (SU) ieri intorno alle 18. I Carabinieri sono intervenuti in un’azienda vivaistica, su richiesta di un 77enne di Cagliari per una lite in corso tra l’anziano e il figlio 44enne, imprenditore, già gravato da precedenti denunce. Alla vista dei militari l’uomo, in stato di alterazione per abuso di alcool, dopo aver danneggiato diversi arredi dell’azienda, ha assunto un atteggiamento violento e minaccioso tale da non consentirne l’identificazione da parte dei Carabinieri. Ha quindi tentato una rocambolesca fuga a bordo di un’auto dell’azienda di famiglia, tentando tra l’altro di investire i carabinieri e gli altri presenti pur di sottrarsi al controllo.

Ne è scaturito un inseguimento terminato solamente in via Risorgimento nell’abitato di San Sperate, ove il fuggitivo, non pago, ha ingaggiato una colluttazione coi carabinieri che tentavano di metterlo in sicurezza. Sul posto è stato fatto intervenire il personale del 118 che ha sedato il 44enne. L’uomo è stato arrestato e portatole camere di sicurezza della Compagnia di Iglesias, ove attenderà di essere condotto al Palazzo di Giustizia di Cagliari per essere giudicato con rito direttissimo.