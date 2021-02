I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e guida senza patente un 49enne di Quartu Sant’Elena, con precedenti a carico.

L’uomo è stato fermato a un posto di controllo dei carabinieri in Via Parigi, mentre era alla guida della sua Peugeot 106, è, a seguito della perquisizione della macchina è stato trovato in possesso di un armamentario di tutto rispetto: una mazza ferrata di 86 cm, una roncola, una spranga in ferro di 65 cm e una mazza da baseball, una collezione di armi improprie che non è evidentemente possibile portare in auto. Inoltre, da successivi accertamenti è emerso che l’uomo non ha mai conseguito la patente di guida e che il mezzo da lui condotto era anche sprovvisto della necessaria copertura assicurativa.

L’autovettura è stata sequestrata.