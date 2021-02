I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri hanno denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 50enne di Serramanna, disoccupato, incensurato. Nel corso di un normale servizio di pattuglia, i militari hanno notato l’uomo alla guida di una Citroen C2. Sottoposto a controllo il 50enne ha da subito mostrato un eccessivo nervosismo. I militari lo hanno quindi perquisito estendendo.

L’operazione all’auto e alla sua abitazione ha permesso di scoprire 23 involucri, per un totale di 12 grammi di cocaina termosaldati e un bilancino precisione. Il tutto è stato posto sotto sequestro probatorio penale, assunto in carico e custodito per le successive analisi di laboratorio che verranno svolte presso i laboratori del RIS di Cagliari.