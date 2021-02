Per cause ancora in fase di accertamento, un automobilista è uscito fuori strada lungo la strada statale 131, al chilometro 111 in direzione Cagliari. In seguito a una chiamata di intervento, è giunta sul posto una squadra di pronto intervento del distaccamento di Abbasanta che ha estratto il conducente dalla macchina per affidarlo al personale sanitario del 118.

L’auto è rimasta gravemente danneggiata. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per capire le dinamiche del sinistro.