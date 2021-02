Ieri pomeriggio un equipaggio della Squadra Volante ha notato, in via Roma, un uomo di nazionalità straniera che alla vista della Volante ha cercato di nascondersi tra le colonne del porticato per eludere un possibile controllo di polizia.

Immediatamente fermato, l’uomo, 32enne di nazionalità senegalese, da subito ha mostrato un atteggiamento particolarmente violento nei confronti degli operatori, rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Per impedire che la situazione degenerasse, visto che il 32enne proseguiva con pesanti offese e minacce, gli Agenti lo hanno messo in sicurezza all’interno dell’autovettura di servizio, accompagnandolo negli uffici della Questura. Il giovane ha continuato a inveire contro i poliziotti, fino a quando si è scagliato contro uno dei due cercando di colpirlo alla testa. Non pago, si è scagliato anche contro l’altro agente sferrando un pugno. Con non poca difficoltà, sono riusciti a bloccare l’uomo e a metterlo in sicurezza.

Il 32enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità e oltraggio a pubblico ufficiale. Ora si trova nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza per direttissima.