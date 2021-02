Da oggi al 28 febbraio sono attese in Sardegna 75.930 dosi di vaccino anti Covid-19, 57.330 di Pfizer e 18.600 di Moderna. E’ quanto previsto nel calendario che la struttura commissariale per l’Emergenza guidata da Domenico Arcuri ha fatto avere alle Regioni. Tra oggi e il 7 febbraio dovrebbero essere recapitate nell’Isola 9.360 fiale di Pfizer.

Questa settimana, verosimilmente tra oggi e domani, è anche in programma la consegna delle prime dosi del farmaco Moderna: sarà l’Esercito a distribuirle, come in tutte le altre Regioni. Tra l’8 e il 14 febbraio arriveranno 14.040 dosi Pfizer e altre 3.600 Moderna. Nella settimana tra i 15 e il 21 sono attesi solo vaccini Pfizer: 16.380 dosi. Tra il 22 e il 28, infine, saranno consegnate 17.550 dosi Pfizer e 13.200 Moderna. In tutti i casi il condizionale è d’obbligo perché, come fa notare la struttura commissariale, le quantità di dosi in consegna sono fornite dai produttori, e, come è noto, sono suscettibili di modifiche, anche senza alcun preavviso. Sino ad oggi sono state inviate nell’Isola 53.220 dosi, 41.493 (il 78%) quelle somministrate. Come nel resto del Paese, la campagna vaccinale ha subito rallentamenti per i tagli alle forniture.

Ora, terminata la fase dei richiami, si potrà proseguire con le immunizzazioni nelle Rsa, e poi iniziare con le prime somministrazioni agli ultraottantenni.