Calca e assembramenti intorno alla fermata del pullman fronte Pacinotti, a Cagliari. La foto è stata scattata dalla consigliera comunale in quota Progressisti Giulia Andreozzi.

“A giudicare dall’immagine – spiega – direi che il sistema ha bisogno di qualche aggiustamento. Perchè dopo l’immane lavoro fatto dai dirigenti scolastici e dal personale docente e non docente per pianificare la riapertura e i sacrifici fatti dagli studenti in quest’ultimo anno, non sarebbe accettabile se tutto venisse vanificato dalla disorganizzazione e dal pressapochismo dei decisori locali”.