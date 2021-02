“Il 2020 ci ha consegnato una agricoltura sott’acqua e rallentata dal Covid. Due mesi di pioggia stanno mettendo seriamente in ginocchio l’agricoltura ed in particolare i prodotti da campo con perdite che vanno dal 40 al 70%”. Lo scrive la Coldiretti Sardegna in una nota nella quale lamenta la disastrosa situazione della coltivazione orticola nell’Isola. “Simbolo del disastro i carciofi, settore agricolo che ci vede terzi in Italia per produzione dopo Puglia e Sicilia e che esportiamo soprattutto nel Nord Italia. Ma i numeri del disastro comprendono tutti i prodotti orticoli di stagione, gli agrumi ma anche gli erbai e la cerealicoltura con le semine che si rinviano di settimana in settimana e ormai stanno compromettendo la stagione. Perdite consistenti che si sommano a quelle straordinarie che l’agricoltura soffre da ormai un anno dovute alle rigide limitazioni assunte dal Governo per limitare la diffusione del virus”.

“Il lockdown” continua “con la chiusura totale di marzo e aprile scorso aveva colpito pesantemente il mercato del carciofo con la chiusura dei mercati rionali e del settore Horeca, costringendo gli agricoltori a lasciare sul campo le produzioni tardive. Milioni di euro di perdite di allora che vanno a sommarsi a quelle di fine anno e del primo mese del 2021, con la nuova serrata per la ristorazione. Le perdite per il settore – stimate da Coldrietti Sardegna – vanno dal 40% e fino al 70% e comprendono i circa 12mila ettari coltivati a carciofo in Sardegna che vanno dalla Bassa Valle del Coghinas al Sucis passando per il Medio Campidano”.

“Nella Bassa Valle del Coghinas la stagione è ormai compromessa – evidenza Antonello Deiana presidente Coldiretti di Viddalba – poichè per gli oltre due mesi di pioggia abbiamo perso il prodotto per asfissia radicale e per botrite, dovuta alla troppa umidità. Qui le perdite sono intorno al 70%”.

Ma purtroppo la musica non cambia negli altri territori vocati come il Medio Campidano e il Sulcis. “Qui le perdite sono intorno al 40 – 50 per cento – dice Tobia Desogus presidente Coldiretti Masainas – i campi sono perennemente allagati”. Perdite per milioni di euro per un settore importante per l’agricoltura sarda.

“Ed anche se le produzioni sono al minimo il prezzo pagato al produttore è sotto la media (-50%) a causa del Covid che ci sta chiudendo tutti gli sbocchi commerciali” ricorda Tobia Desogus. Il disastro maltempo non ha risparmiato le altre produzioni orticole di stagione e gli agrumi, anche in questo caso le perdite sono intorno al 40% con punte del 70 e anche 100%, come per le clementine. I campi allagati oltre danneggiare gli erbai stanno compromettendo la cerealicoltura: “con i campi allagati non possiamo seminare – dice Paolo Floris, presidente di Coldiretti Sanluri –. Il tempo delle semine è ormai passato, siamo fuori tempo massimo e stiamo perdendo anche quei pochi che siamo riusciti a seminare”, conclude la nota.