I carabinieri della sezione operativa del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sassari hanno arrestato due persone colte in flagranza di reato al termine di un rapido inseguimento in auto. Mentre perlustravano in borghese le vie del centro, i militari hanno notato un 31enne di nazionalità nigeriana entrare in un’auto e trafficare insieme al conducente della vettura, un 56anne di Alghero.

Avendo realizzato di essere oggetto di attenzione da parte dei carabinieri, l’uomo al volante ha dato gas al mezzo e ha tentato di scappare, ma i militari si sono lanciati all’inseguimento e dopo poche centinaia di metri li hanno fermati e arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e tentato acquisto di sostanze stupefacenti allo scopo di rivenderle nella piazza algherese. Il giovane nigeriano è stato ritrovato in possesso di 13 grammi di cocaina e quasi 9 grammi di eroina. Sperando di non essere scoperto, il giovane ha cercato di sputare gli involucri che teneva dentro la bocca.

Il 56enne algherese, invece, aveva con sé 500 euro in contanti, necessari per comprare la merce che avrebbe poi rivenduto. Nel convalidare il provvedimento di arresto, il tribunale di Sassari ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari.