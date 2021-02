“Stiamo valutando, come Ministero dell’Ambiente, la costituzionalità della Legge Piano Casa della Regione Sardegna. L’istruttoria e a buon punto. Secondo me la legge è incostituzionale, ma valuteranno gli esperti. La Sardegna va tutelata da ulteriori scempi. Il presidente Solinas non la garantisce dal rischio di nuovi sfregi”. Così in una nota il sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut (Pd).