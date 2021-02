I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato in flagranza O. R, nigeriano 30enne, e C. S., algherese 55enne., rispettivamente per i reati di detenzione ai fini di spaccio e tentato acquisto di sostanze stupefacenti per uso non personale.

Nel corso di un servizio in borghese nella zona del centro storico i Carabinieri hanno notato un’attività sospetta nelle vicinanze di un’auto in sosta. In particolare hanno visto il nigeriano salire sulla macchina ed hanno notato alcuni movimenti all’interno del mezzo, poi l’uomo si è allontanato subito dopo.

I Carabinieri hanno seguito l’auto, fermandola dopo poche centinaia di metri ed identificando i due a bordo. O.R. custodiva, nascosti in bocca, 13 grammi di cocaina e 9 grammi di eroina, che ha sputato cercando di disfarsi, gettandoli a terra. C.S. invece è stato trovato in possesso di circa 500 euro in contanti, denaro che avrebbe usato per acquistare lo stupefacente ai fini di una futura cessione.

Per i due sono scattate le manette nell’udienza di convalida sono stati convalidati gli arresti e per entrambi è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.