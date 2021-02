Sono intervenuti per sedare una lite tra un 23enne che dal marciapiede minacciava con una spranga un 50enne affacciato alla finestra di casa sua, a Monte Rosello, ma prima sono stati minacciati dal più grande dei due, che nel frattempo era sceso per strada brandendo un coltello da cucina, e poi dal più giovane, tanto che per immobilizzarli e arrestarli è stato necessario l’intervento di un’altra pattuglia.

È la disavventura in cui sono incappati due agenti della sezione Volanti della Questura di Sassari, che per le lesioni riportate durante l’intervento hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. I due poliziotti con professionalità e sangue freddo erano riusciti a convincere il 23enne a lasciare la spranga per terra, ma in quel momento il 50enne ha lasciato il suo appartamento e si è presentato armato di coltello, scagliandosi contro il contendente e gli agenti. Vistosi minacciato, il più giovane dei due protagonisti è andato di nuovo in escandescenze e si è rivoltato contro gli uomini della Volante. Solo l’intervento di un’altra pattuglia ha permesso di riportare a fatica la situazione sotto controllo.

I due litiganti sono stati arrestati con l’accusa di resistenza, lesioni, minacce aggravate a pubblico ufficiale e porto d’armi o oggetti atti a offendere