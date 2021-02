Movimentato arrestato ieri a San Sperate (Su) per un 50enne di Assemini, disoccupato, con precedenti e accusato di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato fermato a un controllo alla circolazione stradale ma non si è fermato all’alt dei militari e si è dato alla fuga a bordo di un’Opel Corsa.

I Carabinieri si sono immediatamente messi al suo inseguimento, riuscendo a bloccarlo solamente ad Assemini, dove il fuggitivo, inveendo contro gli operatori, si è chiuso in macchina rifiutando di farsi identificare. Dopo un’inutile trattativa, solamente l’effrazione di un finestrino ha permesso ai carabinieri di aprire l’autovettura, bloccare l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool e procedere a perquisizione della macchina, dove aveva un coltello a serramanico e un bastone. L’uomo è stato condotto in caserma a San Sperate e, al termine della redazione dei verbali relativi agli accadimenti occorsi, è stato portato in stato di arresto in casa sua, in regime dei domiciliari, in attesa del rito per direttissima che si terrà al Tribunale di Cagliari. È stato inoltre denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e per essersi rifiutato di effettuare il test etilometrico.