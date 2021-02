Il reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania riapre finalmente i battenti per l’attività di ricovero. Inoltre, verrà incrementata l’attività di ricovero del reparto di Medicina, chiuso lo scorso 9 gennaio a causa di un cluster di infezione Covid. Al termine delle operazioni di sanificazione e biodecontaminazione dei locali, il 20 gennaio scorso si è proceduto a una graduale ripresa delle attività di ricovero che, in queste ore, con il rientro in servizio del personale, viene ulteriormente potenziata. All’interno del reparto si registra anche un’altra novità: da ieri pomeriggio, infatti, ha preso servizio un nuovo medico. Dalle 14 di questo pomeriggio viene inoltre ripresa l’attività di ricovero del reparto di Otorinolaringoiatria.

“Come Assl – spiega il commissario Franco Logias – Così come da impegno assunto negli scorsi giorni con la popolazione e i rappresentanti del territorio, in accordo con il Dipartimento di Prevenzione e il Distretto, stiamo lavorando per riattivare quanto prima la Commissione invalidi civili del distretto tempiese. Abbiamo inoltre avviato le pratiche per potenziare alcune branche di specialistica ambulatoriale, quale geriatria, dermatologia, neurologia, endocrinologia e odontoiatria”.