“È notizia di oggi che domani molto probabilmente approderà nell’aula del consiglio regionale il testo unificato di riforma degli enti locali. Nonostante due odg del consiglio comunale e uno metropolitano si va avanti senza sentire il Sindaco e senza notizie di modifiche e valutazioni seguite alle nostre richieste. Se questa convocazione per domani – o comunque a breve senza ulteriori passaggi – da la dimensione di quanto conti Cagliari oggi negli equilibri politici regionali, allora quella dimensione è davvero piccola. E il fatto che si voglia far contare il capoluogo – la capitale della Sardegna – poco o nulla significa che il Sindaco e la maggioranza hanno un grosso problema con gli alleati in Regione. Un problema per la Città”, è quanto afferma Matteo Massa, consigliere comunale dei Progressisti, circa gli ultimi aggiornamenti sulla riforma degli enti locali.

“Non è polvere che si può nascondere sotto al tappeto. È una mancanza di riconoscimento e di garbo politico e istituzionale che o si affronta o proseguirà per tutta la consiliatura, in una costante franata dell’importanza politica di Cagliari”, prosegue Massa.

“Sono intervenuto per denunciare questa situazione e proporre alla maggioranza di editare insieme oggi stesso un documento di censura del comportamento della politica regionale nei confronti di Cagliari, una presa di posizione netta e unanime per impedire politicamente che si possa davvero andare avanti ignorando, senza alcun riguardo, quanto dal consiglio comunale è stato formalmente richiesto”, conclude il consigliere.