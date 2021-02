Slitta al 24 febbraio la nomina del perito della Corte d’appello di Sassari nel processo di secondo grado per la morte di sei persone, travolte dal ciclone Cleopatra che il 18 novembre 2013 devastò Olbia.

Il perito, già individuato dalla Corte in un professionista di Genova, avrebbe dovuto ritirare la nomina oggi, nel corso dell’udienza che si è svolta questa mattina, ma a causa delle limitazioni e i rischi legati agli spostamenti durante l’emergenza sanitaria, l’ingegnere designato non era presente. Il 24 febbraio, se la sua presenza in aula non sarà ancora possibile, la Corte gli assegnerà l’incarico in remoto. Sempre il 24 dovrebbero essere discussi i quesiti che la Corte consegnerà alle parti entro la prossima settimana.

Alla sbarra per la morte delle sei vittime olbiesi del ciclone Cleopatra ci sono l’allora sindaco di Olbia, Gianni Giovannelli, e i dirigenti del Comune Gabriella Palermo, Antonello Zanda, Giuseppe Budroni, tutti assolti in primo grado dalle accuse di omicidio colposo plurimo e disastro colposo.