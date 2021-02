Mondiali di lotta in lingerie, da Cagliari a Las Vegas: Angelica prima sarda a combattere

Mondiali di lotta in lingerie, questa la disciplina che sta spopolando in America e che ora arriva in Sardegna, dove Angelica La Sala sarà la prima sarda a varcare l’oceano per andare a Las Vegas a combattere.

Non è altro che un MMA in lingerie dove però ci sono delle regole speciali per proteggere le combattenti, perché molte sono modelle che non possono permettersi di presentarsi nei servizi fotografici con un occhio nero.

“Io sono stata reclutata dalla “Lingerie Fighting Championship” poiché loro si stanno espandendo in Europa e oltre, prima che si chiudessero tutti i viaggi internazionali per il Covid, la LFC era in trattativa per organizzare una serie di eventi in Germania e in altre parti dell’Europa”, afferma Angelica La Sala.

“Ora mi sto allenando tanto per fare il mio debutto in LFC al prossimo evento, la data e il luogo non sono determinati attualmente a causa di Covid, ma molto probabilmente debutterò nel famoso Sturgis Motorcycle Rally dove LFC tornerà di nuovo questa estate – prosegue la combattente – è chiaro che dietro questa mia partecipazione c’è molto impegno, e c’è un team di persone che mi segue, per la Boxe sono seguita dal mio Maestro Tony Moi, lui non mi insegna solo la boxe ma anche i calci e altri tipi di colpi, lui per me è un vero punto di riferimento, a coadiuvare gli allenamenti anche Daniele Arcibeni”.

“Sono invece seguita da un altro Maestro per quanto riguarda la lotta a terra. In questo periodo di Covid non è facile tutto questo, ma io personalmente ho la fortuna di potermi allenare tranquillamente e stando sempre nella legalità, ho l’onore di poter contare nel supporto psicologico del più volte campione del mondo Paul Malignaggi, il mio mentore – afferma ancora La Sala – non mi imbarazza minimamente dover affrontare un incontro in biancheria intima perché in passato ho sofferto di dismorfofobia, bulimia e obesità e ho vinto anche su quel fronte e mi reputo felicemente imperfetta”.

“Sono orgogliosa di portare l’Italia e la Sardegna a Las Vegas, entrerò con un abito di scena che ricorda le bandiere che porto sempre nel cuore, per poi spogliarmi di tutto e pensare solo a combattere, non andrò fino a Las Vegas per tornare a mani vuote e porterò a casa una bella cintura per la mia terra”.

Tutti gli eventi della “Lingerie Fighting Championship” sono gestiti da più di 2000 sistemi via cavo e satellitari in tutto il mondo.

Negli Stati Uniti siamo su tutti i principali sistemi tra cui AT&T, Brighthouse, Comcast, Cox, DirecTV, Dish, In Demand, Shaw, TimeWarner e Verizon, inoltre sono trasmessi anche nei paesi latini attraverso la piattaforma Claxson.