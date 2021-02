Il Festival inglese Glastonbury ha annunciato che l’edizione 2021 non avrà luogo. Era prevista per i giorni dal 23 al 27 giugno a Pilton.

Ecco il comunicato dell’organizzazione:

“Con grande rammarico, dobbiamo annunciare che il Glastonbury Festival di quest’anno non avrà luogo e che questo sarà un altro anno di pausa forzata.

Nonostante i nostri sforzi per spostare il festival, è ormai chiaro che semplicemente quest’anno non saremo in grado di tenerlo. Siamo molto dispiaciuti di avervi deluso tutti.

Come l’anno scorso, vorremmo offrire a tutti coloro che hanno acquistato il biglietto na ottobre 2019 l’opportunità di trasferire il proprio deposito di 50 sterline all’anno prossimo e garantire quindi la possibilità di acquistare un biglietto per Glastonbury 2022. Apprezziamo molto la fiducia che ci avete dato con questi depositi, e siamo molto fiduciosi di poter offrire qualcosa di veramente speciale per tutti noi nel 2022!

Vi ringraziamo per il vostro incredibile e costante supporto e aspettiamo con voi tempi migliori.