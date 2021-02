Nove tracce per 37 minuti di puro rock per i Foo Fighters ormai pronti a pubblicare “Medicine At Midnight”.

Il nuovo album sarà disponibile dal 5 febbraio 2021, il gruppo di Dave Grohl ha già fatto conoscere tre delle nove canzoni presenti pubblicando il singolo “Shame Shame” a novembre, “No Son of Mine” nel primo giorno del 2021 e il 14 gennaio “Waiting on a War”.