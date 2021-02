Erano seduti all’interno di un bar, aperto, e bevevano e mangiavano come se le norme per frenare la diffusione del coronavirus in fascia arancione non esistessero. È accaduto a Teulada e a scoprirlo sono stati i carabinieri, durante i normali controlli. Multati tre clienti, di 47, 28 e 27 anni, e la proprietaria del bar, una 26enne.

Per la titolare scatterà anche la chiusura per cinque giorni, per aver consentito ai propri clienti di effettuare la consumazione all’interno del bar e non con la modalità “asporto”, come previsto nella classificazione governativa.