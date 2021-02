Petizione sul web contro l’approvazione del disegno di legge 107 che prevede la riorganizzazione della Presidenza della Regione. L’appello, lanciato su Change.org da Rossella Pes, consigliera dei Progressisti nella Municipalità di Pirri, ha raccolto migliaia di adesioni in poche ore.

“La scelta di stanziare 6 milioni a favore dello staff del Governatore della Regione – spiega Pes nel testo della sua campagna – arriva proprio quando la nostra regione è chiamata a decidere sull’utilizzo dei fondi, esistenti e futuri, al fine di gestire questa delicata fase di lotta alla pandemia. Diciamo no a questa proposta perché immorale, soprattutto in questa fase storica – spiega ancora Pes – Ci attendiamo una gestione ancora più oculata del Bilancio regionale per canalizzare le risorse sugli interventi davvero necessari per curarci, vivere, lavorare, studiare, e contribuire al benessere dei sardi”.