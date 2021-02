Sono stati trovati in possesso di marijuana e una pistola. Ieri sera gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Lanusei (Nu) hanno fermato in località Girasole, due allevatori di circa 20 anni, entrambi con precedenti di Polizia per uso di stupefacenti, i quali fin da subito hanno palesato un atteggiamento nervoso. I poliziotti li hanno perquisiti e trovati in possesso di marijuana e hashish. Nella macchina, ben nascosta nella carrozzeria è stata trovata anche una pistola scacciacani modificata, in modo da renderla un’arma a tutti gli effetti. Le perquisizioni sono state estese anche alle rispettive abitazioni, dove sono stati trovati altri 126 grammi di marijuana e circa 80 grammi di hashish, un bilancino di precisione e banconote di piccolo taglio. I due sono stati arrestati per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina.