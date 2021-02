Per un possibile caso di positività al Sars-CoV2, ancora in fase di accertamento, il sindaco di Capoterra Francesco Dessì ha stabilito la chiusura in via precauzionale dell’intero plesso scolastico della scuola dell’infanzia Corte Piscedda, facente capo al primo Circolo Didattico.

Lo stop all’attività è prevista per i giorni 4 e 5 febbraio 2021.

L’avviso del Comune