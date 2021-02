Il protocollo per il festival di Sanremo e quello per la riapertura degli impianti sciistici saranno domani al centro della riunione del Comitato tecnico scientifico. Entrambi i documenti sono già sul tavolo degli esperti e una decisione è attesa per domani, anche se gli orientamenti sono già delineati.

Dovrebbe infatti arrivare il via libera per il Festival di Sanremo, dopo che la stessa Rai ha deciso di far svolgere l’evento a porte chiuse e sono già stata predisposte una serie di misure da parte della prefettura per blindare tutta la zona del teatro ed evitare assembramenti.

Diverso il discorso per il protocollo sullo sci: l’orientamento dei tecnici sarebbe quello di ribadire il no all’apertura degli impianti nelle zone arancioni – proposto dalle Regioni con l’utilizzo obbligatorio delle Ffp2 – e di chiedere che vengano definiti meglio gli interventi per contingentare le presenze nei comprensori a cavallo di più province o regioni, che nel protocollo non sono indicati.

E’ probabile dunque che il documento venga rimandato alle Regioni chiedendo che siano recepite le nuove indicazioni, prima di concedere il via libera.