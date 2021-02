Incidente stradale in tarda serata in via Roma a Cagliari, dove una 22enne residente nella città metropolitana, alla guida di una Renault Twingo, ha investito un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali.

Il pedone, un 41enne è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.