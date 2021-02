Uno scontro tra due moto è avvenuto in serata in via Dante all’angolo con via Cervi.

Nell’incidente è rimasto ferito un 18enne che è stato soccorso e trasportato da un’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.