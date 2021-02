Incidente stradale questa mattina all’incrocio semaforico tra via Flavio Gioia e via Torricelli dove, per cause ancora in corso di accertamento, una Renault Clio si è scontrata con una Mercedes classe A.

Due persone sono rimaste gravemente ferite e trasportate con urgenza negli ospedali cagliaritani.

Sul posto stanno operando i mezzi dei Vigili del Fuoco e i volontari del 118 che hanno soccorso le persone ferite. La Polizia Locale è presente per i rilievi di legge.