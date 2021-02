Un uomo di 43 anni è stato arrestato nei giorni scorsi per aver ripetutamente picchiato e minacciato la ex moglie. L’uomo, inoltre, in più occasioni non aveva rispettato il divieto di avvicinamento, tanto che la donna è stata costretta a scappare da casa per sottrarsi alle violenze.

L’arresto è stato effettuato dalla Squadra mobile della Questura di Sassari che ha portato l’uomo al carcere di Bancali, su disposizione della Corte d’appello di Cagliari. Gli agenti e la magistratura hanno applicato le attività previste dal “Codice Rosso” a tutela delle donne e delle persone deboli vittime di persecuzioni e atti di violenza.